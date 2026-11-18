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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Greek Organisation of Football Prognostics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Greek Organisation of Football Prognostics wird am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,211 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Greek Organisation of Football Prognostics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 EUR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,19 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 268,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Greek Organisation of Football Prognostics einen Umsatz von 323,8 Millionen EUR eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,893 EUR je Aktie, gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,15 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 1,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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