Great Elm Capital Aktie 117112290 / US3903207039
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Great Elm Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Great Elm Capital präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,350 USD aus. Im letzten Jahr hatte Great Elm Capital einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 23,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,570 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 44,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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