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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gravita India verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gravita India veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,87 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,18 INR erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 44,40 Prozent auf 14,95 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 60,59 INR je Aktie, gegenüber 52,02 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 64,68 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 42,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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