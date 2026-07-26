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Gravita India Aktie 18620755 / INE024L01027

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26.07.2026 07:01:06

Ausblick: Gravita India stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gravita India
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Gravita India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 13,85 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 12,81 INR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 14,17 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 36,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gravita India einen Umsatz von 10,40 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 63,68 INR je Aktie, gegenüber 52,02 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 66,82 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 42,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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