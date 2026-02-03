Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’409 1.7%  SPI 18’484 1.5%  Dow 49’408 1.1%  DAX 24’798 1.1%  Euro 0.9191 0.0%  EStoxx50 6’008 1.0%  Gold 4’820 3.4%  Bitcoin 60’954 -0.7%  Dollar 0.7783 -0.2%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Julius Bär10248496Swiss Re12688156Kuros32581411Lufthansa667979
Top News
Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Alphabet C (ex Google) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

Graphic Packaging Aktie 3270709 / US3886891015

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Graphic Packaging zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Graphic Packaging
14.77 USD 0.89%
Kaufen Verkaufen

Graphic Packaging veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,347 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,460 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Graphic Packaging für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,03 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD im Vergleich zu 2,16 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 8,54 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,81 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch