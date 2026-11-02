Ausblick: Graphic Packaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Graphic Packaging wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,222 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Graphic Packaging 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,84 Prozent auf 2,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Graphic Packaging noch 2,19 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,669 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,48 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,63 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,62 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net