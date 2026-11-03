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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Granite Point Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Granite Point Mortgage Trust wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,940 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 84,17 Prozent auf 5,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -15,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -11,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,7 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Granite Point Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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