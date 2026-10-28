Ausblick: Granite Construction zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Granite Construction wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,42 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,927 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,40 Milliarden USD, gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch