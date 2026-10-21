Gränges AB 144A-Reg S Aktie 25585939 / SE0006288015
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gränges 144A-Reg S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gränges 144A-Reg S wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,31 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,81 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,27 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gränges 144A-Reg S in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 8,47 Milliarden SEK im Vergleich zu 6,93 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,09 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,55 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 34,74 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 28,33 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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