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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Grand Canyon Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grand Canyon Education wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grand Canyon Education im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Grand Canyon Education 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 270,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grand Canyon Education 261,1 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,11 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grand Canyon Education Inc
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07:01
|Ausblick: Grand Canyon Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Grand Canyon Education zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grand Canyon Education Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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