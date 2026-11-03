|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: GRAIL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GRAIL stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,450 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 44,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,2 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,456 USD, gegenüber -11,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 180,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 147,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu GRAIL Inc When Issued
|
07:01
|Ausblick: GRAIL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: GRAIL stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: GRAIL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GRAIL Inc When Issued
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.