Ausblick: GrabAGun Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GrabAGun Digital wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -21,320 USD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,250 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 102,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 96,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch