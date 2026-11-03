|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Goodyear Tire Rubber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Goodyear Tire Rubber wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Goodyear Tire Rubber für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,620 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,59 Milliarden USD gegenüber 4,65 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,930 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 17,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Goodyear Tire & Rubber Co.
|
07:01
|Ausblick: Goodyear Tire Rubber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Goodyear Tire Rubber mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Goodyear Tire Rubber präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Goodyear Tire Rubber stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Goodyear Tire & Rubber Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.