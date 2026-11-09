|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Good2Go A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Good2Go A lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 9,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 12,5 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 39,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,2 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
|
07:01
|Ausblick: Good2Go A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
17.08.26
|Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Good2Go A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Good2Go Corp Registered Shs -A- Subord Vtg
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt tritt zum Wochenstart auf der Stelle, während der deutsche Leitindex ansteigt. Die Börsen in Asien legen am Montag zu.