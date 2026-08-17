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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Good2Go A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Good2Go a
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Good2Go A äussert sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Good2Go A ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 11,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 39,8 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.79 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.97 SEBAGU
Long 13’425.99 13.66 SNB4VU
Long 12’867.37 8.99 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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