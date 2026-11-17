Golar LNG präsentiert am 18.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen, dass Golar LNG für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,039 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 35,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 79,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 0,640 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 417,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 393,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net