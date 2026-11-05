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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gogo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gogo wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gogo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,070 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 886,6 Millionen USD, gegenüber 910,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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