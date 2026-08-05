Gogo Aktie 14665669 / US38046C1099
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gogo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gogo wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent verringert. Damals waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 229,4 Millionen USD – ein Plus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gogo 226,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,340 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 914,6 Millionen USD, gegenüber 910,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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