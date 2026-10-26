Ausblick: Gofore legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gofore präsentiert in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,152 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,31 Prozent auf 49,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Gofore noch 41,2 Millionen EUR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,842 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 230,9 Millionen EUR, gegenüber 191,4 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch