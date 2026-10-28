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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: GoDaddy A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GoDaddy A präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GoDaddy A ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GoDaddy A 1,27 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD, gegenüber 6,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 5,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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