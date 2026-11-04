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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Go Digit General Insurance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Go Digit General Insurance gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,78 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 41,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,26 INR erwirtschaftet wurden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 24,89 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 24,39 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,49 INR, während im vorherigen Jahr noch 5,89 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,53 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 104,77 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg S
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Analysen zu Go Digit General Insurance Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.