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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: GMO Financial Gate legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
GMO Financial Gate wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 50,05 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 34,01 JPY je Aktie erzielt worden.
GMO Financial Gate soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 232,96 JPY im Vergleich zu 197,49 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 21,98 Milliarden JPY, gegenüber 17,93 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu GMO Financial Gate Inc. Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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