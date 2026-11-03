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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: GMM Pfaudler stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GMM Pfaudler wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,10 INR. Das entspräche einer Verringerung von 44,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,22 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 9,80 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden INR umgesetzt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,33 INR, gegenüber 12,86 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 39,18 Milliarden INR im Vergleich zu 35,24 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu GMM Pfaudler Ltd Dematerialised
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07:01
|Ausblick: GMM Pfaudler stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: GMM Pfaudler gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu GMM Pfaudler Ltd Dematerialised
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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