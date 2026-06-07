Gloo a Aktie 149945046 / US3795981055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.06.2026 07:01:06
Ausblick: Gloo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gloo A wird am 08.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,208 USD. Dies würde einen Gewinn von 38,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gloo A -0,340 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 36,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 192,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,523 USD im Vergleich zu -2,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 188,8 Millionen USD, gegenüber 94,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gloo Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Gloo A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Ausblick: Gloo A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.03.26