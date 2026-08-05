Globus Medica a Aktie 18329123 / US3795772082
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Globus Medical A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Globus Medical A wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,10 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 26,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,49 USD je Aktie erzielt worden waren.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 745,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Globus Medical A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 782,9 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,74 USD aus. Im Vorjahr waren 3,92 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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