Ausblick: Globe Telecom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Globe Telecom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 36,00 PHP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,47 Prozent erhöht. Damals waren 35,48 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Globe Telecom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,80 Milliarden PHP abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,47 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 144,63 PHP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 151,21 PHP einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 184,33 Milliarden PHP aus, nachdem im Vorjahr 178,24 Milliarden PHP erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch