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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Globe Telecom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Globe Telecom wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 35,01 PHP je Aktie gegenüber 33,97 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 9,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,36 Milliarden PHP. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,51 Milliarden PHP aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 146,69 PHP, gegenüber 151,21 PHP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 187,98 Milliarden PHP im Vergleich zu 178,24 Milliarden PHP im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Globe Telecom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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|Ausblick: Globe Telecom stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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