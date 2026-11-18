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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Globant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Globant lädt am 19.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,48 USD. Dies würde einem Zuwachs von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Globant 0,740 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 610,7 Millionen USD – ein Minus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Globant 617,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,91 USD, gegenüber 2,33 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 2,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,45 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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