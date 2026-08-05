Global Ship Leas a Aktie 47006322 / MHY271836006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Global Ship Lease A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Global Ship Lease A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 186,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 191,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 11,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 752,5 Millionen USD, gegenüber 766,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Global Ship Lease Inc Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: Global Ship Lease A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: Global Ship Lease A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Global Ship Lease A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Global Ship Lease Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.