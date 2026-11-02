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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Global Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Global Health präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Global Health 5,89 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,37 Milliarden INR – ein Plus von 21,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Health 10,99 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,61 INR, gegenüber 20,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 53,10 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,32 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Global Health Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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