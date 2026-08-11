Glaston Corporation Registered Shs Aktie 144435906 / FI4000587340
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Glaston öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Glaston lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Glaston die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,017 EUR je Aktie gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Glaston 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 45,5 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Glaston 51,7 Millionen EUR umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,090 EUR, gegenüber 0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 181,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 206,9 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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