Gland Pharma Aktie 56038514 / INE068V01023
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gland Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gland Pharma veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,01 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 13,08 INR je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,45 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 15,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gland Pharma einen Umsatz von 15,06 Milliarden INR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 74,07 INR, gegenüber 62,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 73,68 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,03 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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