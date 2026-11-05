Ausblick: Gland Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gland Pharma lässt sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gland Pharma die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 16,73 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gland Pharma ein EPS von 11,15 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,73 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 19,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,87 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 81,27 INR je Aktie, gegenüber 62,35 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 74,51 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 64,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net