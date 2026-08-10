Gladstone Land Aktie 20412572 / US3765491010
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Land veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gladstone Land veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,263 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 12,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,587 USD je Aktie, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 74,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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