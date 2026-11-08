Ausblick: Gladstone Investment legt Quartalsergebnis vor

Gladstone Investment wird am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gladstone Investment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 656,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,00 USD aus. Im Vorjahr waren 4,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 107,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net