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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gladstone Capital legt Quartalsergebnis vor
Gladstone Capital öffnet am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Capital 0,620 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 25,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 45,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD im Vergleich zu 2,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 100,7 Millionen USD, gegenüber 144,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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