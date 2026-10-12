Ausblick Givaudan: Wachstum dürfte im dritten Quartal an Fahrt gewinnen

Im Fokus steht dabei vor allem die Frage, ob das zuletzt schwächelnde Aromengeschäft wieder Fahrt aufgenommen hat.

Am Dienstag, 13. Oktober, wird das Genfer Unternehmen die Umsatz- und Wachstumszahlen zu den ersten neun Monaten und zum dritten Quartal 2026 publizieren. Insgesamt fünf Analysten haben zum AWP-Ausblick beigetragen.

9M 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 9M 2025 Umsatz Gruppe 5'783 5'743 - Riechstoffe 3'060 2'923 - Aromen 2'723 2'820 Q3 2026 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q2 2026 Org. Wachstum (%) 4,7 4,3

Wie stark hat sich das Wachstum beschleunigt?

Analysten rechnen nach dem eher verhaltenen ersten Halbjahr mit einer Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal. In den ersten sechs Monaten war Givaudan organisch um 3,6 Prozent gewachsen, und damit unterhalb des mittelfristigen Zielbandes von 4 bis 6 Prozent. Für das dritte Quartal wird gemäss AWP-Konsens nun ein Plus von 4,7 Prozent erwartet.

In Schweizer Franken dürfte die Umsatzentwicklung allerdings weiterhin deutlich von negativen Währungseffekten belastet worden sein.

Kommt Taste & WELLBEING WIEDER IN FAHRT?

Besonders genau dürften Anleger und Analysten dabei auf das Geschäft mit Aromen und funktionalen Inhaltsstoffen Taste & Wellbeing (T&W) schauen. Dieses war im ersten Halbjahr organisch lediglich um 0,5 Prozent gewachsen und damit deutlich hinter dem Riechstoffgeschäft zurückgeblieben.

Nun rechnen mehrere Analysten mit einer Erholung. JPMorgan etwa erwartet insbesondere in Asien sowie Südamerika, dem Nahen Osten und Afrika eine starke Entwicklung. Auch in Nordamerika soll sich das Geschäft verbessern. Die ZKB erwartet für die T&W-Division im dritten Quartal ein Wachstum von 2,7 Prozent, JPMorgan eines von 4,5 Prozent.

Gerade Nordamerika gilt als Prüfstein. Das Management will dort unter anderem mit einer gezielteren Kundenansprache und einer stärkeren Fokussierung auf einzelne Produktkategorien gegensteuern. Verschiedene Analysten sehen in einer Erholung des Aromengeschäfts denn auch einen der wichtigsten Hebel für höheres Wachstum und eine bessere Profitabilität.

Bleibt Fragrance & BEAUTY DER WACHSTUMSMOTOR

Ein stärkeres Wachstum als bei den Aromen erwarten die Analysten aber weiterhin im Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen ("Fragrance & Beauty"). Die ZKB und Vontobel schätzen für das dritte Quartal ein organisches Plus von rund 7 Prozent, JPMorgan sogar eins von knapp 9 Prozent. Stützen dürften erneut Düfte für Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukte sowie die Luxusparfümerie.

Bei den teuren Parfüms hat sich das Wachstum zuletzt allerdings abgeschwächt. Nach einem Plus von 9,6 Prozent im ersten Quartal waren es im zweiten noch 7,3 Prozent. Entsprechend dürfte interessieren, ob sich das Wachstumstempo hier halten lässt.

Welche Rolle spielen Preise und höhere Rohstoffkosten?

Neben einer Verbesserung der Absatzmengen sollen auch Preiserhöhungen das Wachstum im zweiten Halbjahr unterstützen. Diese sind zugleich wichtig, um die gestiegenen Rohstoffkosten auszugleichen.

Sollte sich vom Gros der Analysten erwartete Wachstumsbeschleunigung bestätigen, dürfte Givaudan beim organischen Wachstum wieder innerhalb des mittelfristigen Zielbands von 4 bis 6 Prozent abschneiden.

Wie entwickelt sich der Aktienkurs?

Die Givaudan-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Bewertung eingebüsst. Einige Analysten sehen dies mittlerweile als Chance. Andere erachten die Bewertung trotz des Kursrückgangs weiterhin als anspruchsvoll.

Über den gesamten bisherigen Jahresverlauf gesehen zählen die Papiere mit einem Plus von knapp 10 Prozent dennoch zu den stärksten Blue Chips an der SIX. Im vergangenen Jahr verloren die Titel allerdings 21 Prozent.

Website: www.givaudan.com

jl/hs

Vernier (awp)