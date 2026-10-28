Ausblick: Gilead Sciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gilead Sciences lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,19 USD je Aktie gegenüber 2,43 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gilead Sciences in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 7,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,408 USD, gegenüber 6,78 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 30,78 Milliarden USD im Vergleich zu 29,45 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch