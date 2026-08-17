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Gigante Salmon AS Registered Shs Aktie 112252104 / NO0011013765

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gigante Salmon AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gigante Salmon AS Registered Shs
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Gigante Salmon AS Registered wird am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,063 NOK gegenüber -0,020 NOK im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,7 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,9 Millionen NOK aus.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,170 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 297,1 Millionen NOK, gegenüber 71,6 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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