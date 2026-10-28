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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,77 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1053,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,760 CNY je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 176,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,68 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei GigaDevice Semiconductor (Beijing) A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,43 Milliarden CNY aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,24 CNY, gegenüber 2,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 28,39 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,17 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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