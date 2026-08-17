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GigaDevice Semiconductor (Beijing a Aktie 33450808 / CNE1000030S9

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GigaDevice Semiconductor (Beijing a
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GigaDevice Semiconductor (Beijing) A äussert sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,51 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GigaDevice Semiconductor (Beijing) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 139,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 2,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 13,88 CNY je Aktie, gegenüber 2,48 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 23,45 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 9,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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