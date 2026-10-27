|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: GFL Environmental präsentiert Quartalsergebnisse
GFL Environmental äussert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,264 CAD je Aktie gegenüber 0,280 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GFL Environmental in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,69 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,810 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 8,05 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,62 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued
|
07:01
|Ausblick: GFL Environmental präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: GFL Environmental präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: GFL Environmental gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: GFL Environmental stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: GFL Environmental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.