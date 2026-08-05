Gevo Aktie 42083821 / US3743964062
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gevo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gevo äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,021 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gevo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,131 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 191,4 Millionen USD, gegenüber 160,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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