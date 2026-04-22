Getty Realty Aktie 835532 / US3742971092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Getty Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Getty Realty gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,361 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 44,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Getty Realty 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 58,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Getty Realty 52,3 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 238,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 218,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
|
07:01
|Ausblick: Getty Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Getty Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Getty Realty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Getty Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise bleibt im Fokus: Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI geht leichter in den Feierabend -- DAX schliesslich schwächer
Die Börsen in Fernost geben zur Wochenmite überwiegend nach. Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag zu Verlusten.