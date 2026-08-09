Ausblick: Getty Images A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Getty Images A veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,004 USD aus. Im letzten Jahr hatte Getty Images A einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,15 Prozent auf 235,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,023 USD im Vergleich zu -0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 962,2 Millionen USD, gegenüber 981,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch