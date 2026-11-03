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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gestamp Automocion Bearer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gestamp Automocion Bearer wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,083 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,64 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,68 Milliarden EUR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,384 EUR im Vergleich zu 0,270 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 11,35 Milliarden EUR, gegenüber 11,35 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Gestamp Automocion Bearer Shs
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07:01
|Ausblick: Gestamp Automocion Bearer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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12.05.26
|Ausblick: Gestamp Automocion Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Gestamp Automocion Bearer Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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