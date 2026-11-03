Ausblick: Gestamp Automocion Bearer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gestamp Automocion Bearer wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,083 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,64 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,68 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,384 EUR im Vergleich zu 0,270 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 11,35 Milliarden EUR, gegenüber 11,35 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net