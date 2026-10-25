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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gerdau veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gerdau präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,172 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gerdau einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Gerdau nach den Prognosen von 7 Analysten 3,64 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,30 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,551 USD, gegenüber 0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 13,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,50 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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