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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gerdau stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Gerdau äussert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gerdau im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,871 BRL je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 BRL je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,98 Milliarden BRL. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 18,64 Milliarden BRL aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,79 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,690 BRL je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 70,89 Milliarden BRL aus im Gegensatz zu 69,86 Milliarden BRL Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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