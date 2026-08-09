Geodrill Aktie 12175514 / IM00B3RLCZ58
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Geodrill gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Geodrill präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 51,0 Millionen USD für Geodrill, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 69,7 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD im Vergleich zu -0,040 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 187,7 Millionen USD, gegenüber 258,4 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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