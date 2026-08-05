Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Genpact stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Genpact äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Genpact 0,750 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Genpact in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD, gegenüber 3,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Genpact LtdShs
|
05.08.26
|Ausblick: Genpact stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Genpact stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Genpact legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Genpact verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Genpact LtdShs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.